Météo :  mer peu agitée et coups de sirocco

Les services de la météo annoncent un temps dégagé à peu nuageux sur l'ensemble du pays, pour ce samedi 29 juillet. Le vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud sera faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement l'après-midi près des côtes nord.

la mer sera peu agitée à agitée sur les côtes nord. Alors que les températures maximales seront comprises entre 32 et 36°C sur les régions côtières Est et entre 36 et 41°C ailleurs avec coups locaux de Sirocco.