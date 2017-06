Météo : orages et grêles prévues cet après-midi

La météo prévoit des orages et des pluies isolés sur les régions dans l’après-midi de ce mercredi 21 juin, avec possibilité de chutes de grêles. Le temps sera un peu nuageux.

-Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement l'après-midi près des côtes et sous orages, atteignant 50 Km/h.

-Mer peu agitée à agitée.

-Températures maximales comprises entre 29 et 33°C sur les régions côtières et les hauteurs et entre 34 et 39°C ailleurs avec coups locaux de Sirocco.