Météo: orages et pluie attendus samedi 31 août 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour samedi 31 août 2019, des pluies temporairement orageuses sont attendues sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront localement intenses sur les régions ouest avec chutes de grêle par endroits.

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 31°C sur le nord et les hauteurs et entre 31 et 36°C ailleurs

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.