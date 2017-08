Météo : persistance de la chaleur et quelques pluies sur l’Ouest

Les services de la météo prévoient, pour ce mercredi 9 août, des cellules orageuses sur les régions de l’Ouest accompagnées de quelques pluies. Le temps sera peu nuageux sur l'ensemble du pays ce mercredi 9 août.

Les températures seront comprises entre 35 et 40°C sur les régions côtières et entre 40 et 45°C ailleurs avec coups de sirocco.

Le vent sera de secteur Est sur le nord et de secteur Sud sur le centre et le sud faible à modéré de 15 à 30 Km/h et atteignant 40 km/h près des côtes