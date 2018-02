Météo : pluies orageuses attendues samedi 10 février

Le temps sera marqué, au cours de Samedi 10 Février, par des pluies orageuses avec chutes de grêle par endroits et des vents soutenus avec des pointes de vitesse dépassant 80 km/h et ce principalement sur l’extrême-Nord et le long du littoral-Est, a annoncé l’institut national de météorologie dans un bulletin spécial.

Ces pluies seront intenses avec des cumuls quotidiens dépassant 40 mm. Les températures accuseront une baisse sensible sur la plupart des régions et quelques chutes de neiges sont à prévoir sur les hauteurs-Ouest du pays. Remarque : Une éventuelle mise à jour de ce bulletin sera communiquée selon l’évolution de la situation.