Météo : pluies orageuses et baisse de la température

Des pluies intenses et orageuses sont ont touché à partir de lundi après-midi les régions ouest et les régions du Nord, du Centre et localement le Sud. Elles se sont poursuivies pendant la nuit et continueront ce mardi 02 octobre 2018. L'institut national de la météorologie a annoncé une baisse considérable des températures à partir de ce mardi 2 octobre 2018 pouvant atteindre 13 degrés dans les hauteurs.

Le temps sera nuageux avec pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, puis intenses et en quantités localement importantes sur le nord et le centre avec chutes de grêle par endroits.

Le vent sera de secteur nord, fort de 50 à 70 km/h près des côtes.