Météo : pluies résiduelles et persistance du froid mardi 5 décembre

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, pour mardi 5 décembre 2017, des pluies résiduelles sont prévues sur l’extrême nord puis des passages nuageux sur la plupart des régions.

Le vent sera de secteur Nord assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée à agitée, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 08 et 12°C sur les hauteurs ouest et entre 13 et 17°C ailleurs.