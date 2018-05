Météo pour jeudi 24 mai 2018

Les services de la météo prévoient, pour ce jeudi 24 mai 2018, l’apparition de quelques nuages sur la plupart des régions avec un ciel partiellement voilé sur le sud.

Le vent sera de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant l’après-midi près des côtes nord et sur le sud.

La mer sera peu agitée à agitée sur le nord et dans le golfe de Gabès, selon l’INM.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 24 et 29°C sur les régions côtières, entre 30 et 36°C à l’intérieur du pays et atteignant 38°C sur l’extrême sud.