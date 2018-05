Météo pour lundi 21 mai

L'institut national de la météorologie prévoit pour ce lundi 21 mai 2018, un temps partiellement nuageux avec pluies isolées sur le nord et le centre-ouest.

Le vent sera de secteur Est assez fort de 30 à 40 km/h sur le sud et faible à modéré de 15 à 25 km/h ailleurs.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur les régions côtières, entre 28 et 33°C sur le reste du pays et atteignant 37°C sur l'extrême sud.