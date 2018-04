Météo pour samedi 14 avril 2018

Selon les prévisions de l’Institut Officiel de l’Institut National de la Météorologie (INM), pour ce samedi 14 avril 2018, le temps sera parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud.

- Possibilité des chutes de grêle par endroits.

- Vents forts et violents atteignant 120 km/h en rafales et engendrant des phénomènes de sable et/ou de poussière sur le sud, le centre et localement le nord du pays réduisant ainsi la visibilité horizontale à moins de 100 m sur le sud.

-Mer forte à très forte.

-Températures maximales comprises entre 17 et 22°C sur le nord et le centre, entre 24 et 29°C sur le sud et atteignant 33°C sur l'extrême sud.