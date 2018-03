Météo pour vendredi 2 mars

La météo prévoit, pour ce vendredi 2 mars 2018, un ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

Le vent sera de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. La mer sera très agitée sur le nord, très agitée à agitée dans le golfe de Hammamet, agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23°C sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 29°C sur le reste du pays.