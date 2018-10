Météo : prévisions pour lundi 1er Octobre 2018

Les services de la météo prévoient, pour ce lundi 1er octobre 2018, une brume localement le matin et un ciel partiellement voilé nuageux l’après-midi sur les régions Ouest du nord et du centre avec pluies et orages isolés puis intéresseront localement les zones Est.

-Vent de secteur Ouest puis tournant de secteur Nord assez fort de 30 à 40km/h prés des côtes et faible à modéré de 15 à 25 Km/h à l’intérieur du pays et atteignant 80 km/h sous orages.

- Mer agitée à très agitée sur le nord.

-Températures maximales comprises généralement entre 28 et 33°C , et voisine de 26°C sur les hauteurs.