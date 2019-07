Météo: températures en baisse ce lundi 15 juillet 2019

L'institut national de la météorologie a annoncé que les températures seront en baisse, ce lundi 15 juillet. Les maximales seront comprises entre 30 et 34°C sur le nord et les régions côtières, entre 35 et 40°C ailleurs et atteignant 44°C sur l'extrême sud avec coups de sirocco.

Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront plus abondants sur le nord avec quelques pluies, toutefois des cellules orageuses avec pluies isolées intéresseront le centre l 'après-midi.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud fort entre 40 et 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort entre 20 et 40 km/h à l 'intérieur du