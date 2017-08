Météo : un week end très chaud avec coups de sirocco

Les services de la météo annonce un week end très chaud avec des températures entre 40 et 44°C

Pour Samedi 05 Août 2017

-Temps peu nuageux puis partiellement voilé en fin de journée sur les régions ouest.

-Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 25 km/h.

-Mer peu agitée .

-Températures maximales comprises entre 36 et 40°C sur les régions côtières Est et entre 40 et 44°C ailleurs avec coups de Sirocco.

Pour Dimanche 06 Août 2017

-Temps peu nuageux sur l’ensemble du pays.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud faible à modéré de 15 à 30km/h.

-Mer peu agitée.

-Températures maximales comprises entre 35 et 40°C sur les régions côtières du nord et entre 40 et 44°C ailleurs avec coups locaux de sirocco.