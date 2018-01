Météo vendredi 12 janvier : temps pluvieux avec des chutes de grêles

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient une persistance d'un temps pluvieux sur le nord, localement le centre et le sud avec chutes de grêles et de neiges sur les hauteurs ouest. Vent de secteur Ouest fort de 40 à 70Km/h près des côtes et sur les hauteurs , modéré à assez fort de 20 à 40 Km/h ailleurs. Mer très agitée à forte. Températures maximales comprises entre 06 et 10°C sur les hauteurs ouest et entre 10et 15°C ailleurs et atteignant 17 dans le sud.