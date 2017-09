Ministère, UGTT, partis et LTDH condamnent l’agression de l’enseignante de Sfax

Les réactions s’enchaînent après l’agression perpétrée contre l’institutrice Faiza Souissi dans une école primaire de la Cité El Bahri 3 à Sfax par un groupe d’extrémistes qui l’on accusée d’apostasie.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de l’Education a dénoncé cette agression et ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Il a promis que ce genre de comportement ne doit plus se reproduire.

De son, côté, l’UGTT, par la voix de son porte-parole Le porte-parole de l’Union générale tunisienne Sami Tahri a qualifié l’agression contre l’enseignante de «crime contre non seulement l’enseignante Faïza Souissi, mais aussi contre le corps enseignant et l’école tunisienne».

Des partis politiques, ont à leur tour, dénoncé cette agression. Machrou Tounes, par la voix de son secrétaire général Mohsen Marzouk, Afek Tounes et le Front populaire, ont publié des communiqués appelant à protéger le corps enseignant et à préserver l’école des intrusions idéologiques et politiques.