Mohamed Frikha dépose plainte contre « Al Arabya » et Walid Ibn Talel

Le député du mouvement Ennahdha et propriétaire de la compagnie aérienne Syphax Airlines, Mohamed Fikha a décidé de porter plainte contre la chaîne Al Arabya et son propriétaire Walid Ibn Talel pour « diffusions de fausses informations et accusations infondées de nature à entamer l’image du député et de sa compagnie ».

Frikha a déclaré qu’il « ne permettra pas à ce qu’on touche à son image et à celle de sa société de la part de quiconque quel soit son pouvoir ». De même qu’il refuse de manière catégorique d’être « utilisé dans un agenda régional dans lequel la Tunisie a pris une position de neutralité ».Il affirme qu’il ne tolère « aucun chantage dans son honneur ni dans son patriotisme » et annonce la tenue d’une conférence de presse pour donner de plus amples détails sur cette histoire.

Il est à rappeler que la chaîne « Al Arabya » a diffusé dans la soirée de samedi dernier un reportage dans lequel la compagnie Syphax Airlines est citée nommément et accusée d’avoir assuré 149 vols depuis l’aéroport Sfax Thyna vers l’Aéroport international turc Sabiha-Gökçen, pour transporter des jeunes tunisiens partis au jihad en Syrie.