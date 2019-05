Mohamed Salah n’abandonne jamais

Quel scénario! En s’imposant sur le score de 4 à 0 face au Barça de Leo Messi après la défaite 3 à 0 au match aller, Liverpool a marqué les esprits, tout en accédant à la très convoitée finale de Ligue des Champions.

Un récital qui plus est livré sans sa star: Mohammed Salah. Blessé, l’attaquant des Reds assistait en effet à la rencontre depuis les tribunes d’Anfield. Et pour encourager les siens -auteurs on le répète d’une performance incroyable- le prodige égyptien arborait un t-shirt autant évocateur que prémonitoire: “never give up” (“n’abandonne jamais”, ndlr).