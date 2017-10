Mondial 2018 Afrique: le point du groupe  de la Tunisie

Absente des deux dernières éditions du Mondial, la Tunisie devrait disputer la Coupe du monde 2018. En effet, les Aigles de Carthage sont en tête de leur groupe avec 13 points et 3 points d'avance sur la RD Congo alors qu'il ne reste qu'un match. Lors de la dernière journée, les Tunisiens recevront, l e6 novembre prochain à Rades la Libye et un nul leur suffira. Autant dire que la Russie est toute proche !

Ce samedi, la Tunisie a gagné contre une Guinée déjà éliminée (4-1). Naby Keita, le milieu de Leipzig qui rejoindra Liverpool l'été prochain, a pourtant ouvert le score pour les locaux après un long une-deux avec Soumah. Mais Msakni a été immense en face. L'attaquant tunisien a égalisé sur un joli coup franc juste avant la pause. Puis il a donné l'avantage aux siens d'un tir placé des 20 mètres avant de servir Ben Amor sur le troisième but des visiteurs. Le Guinéen Naby Keita a été expulsé en fin de match pour un bras trop haut sur Ben Amor, juste avant le triplé de Msakni sur un service de Maaloul. Elle a gagné 4 matchs et obtenu un seul nul à Kinshasa, le 5 septembre dernier, face à son poursuivant immédiat, le Congo 2-2. Les Tunisiens ont marqué 11 buts et encaissé 4.

Pendant ce temps, la RD Congo a fait le travail, à Monatir, en l'emportant (2-1). Auteur de cinq buts en Liga cette saison avec Villarreal, buteur contre la Tunisie le mois dernier, Cédric Bakambu a ouvert le score de près pour les Léopards. Al Musrati a égalisé de loin, en glissant. Mais Woke, passé par Noisy-le-Sec a finalement donné les trois points aux hommes de Florent Ibengé. Ils auront besoin d'un miracle pour se qualifier au Mondial 2018 lors de la dernière journée.

Classement : Tunisie 13 pts (+7), RD Congo 10 pts (+5), Guinée 3 pts, Libye 3 pts. Il est à rappeler qu’en cas d’égalité de points, la FIFA s’appuiera en premier lieu sur le goal-average général pour départager les deux sélections.