Mondial 2018 : la Tunisie conforte ses chances en ramenant un nul heureux du Congo 2-2

La Tunisie s’en est bien sortie face à son concurrent immédiat le Congo au stade des Martyrs à Kinshasa en arrachant un nul heureux 2-2, confrontant du coup ses chances pour le Mondial de Russie 2018. Longtemps menés au score, les Tunisiens ont réagi au bon moment marquant deux buts en deux minutes au 77ème et 79ème successivement par Amine Ben Amor et Anis Badri. Ils ont eu deux occasions en or pour tuer définitivement le match, à quelques minutes de la fin.

Première avec 10 points, la Tunisie se rendra le 7 octobre prochain à Conakry pour rencontrer la Guinée qu’elle a battue à Tunis par deux 2-0 avant de recevoir lors du dernier match la Libye.

Classement du groupe A : 1. Tunisie, 10 pts (+4). 2. RD Congo, 7 pts (+4). 3. Guinée, 3 pts (-3), Libye, 3 pts (-5).