Mondial Russie : aujourd’hui à  Kinshasa, le match de vérité pour la Tunisie

Après avoir battu le Congo vendredi dernier à Radès par 2-1, la Tunisie affronte aujourd’hui à partir de 18h30 son adversaire à Kinshasa. Les Tunisiens qui occupent la première place du groupe A avec le maximum de points, 9 sur 9, sont appelés à confirmer leur victoire de l’aller favoris du groupe. Avec trois points d’avance sur leurs adversaires du jour, tout faux pas est interdit pour grader leurs chances intactes. Le sélectionneur national Nabil Maaloul a souligné lors d'un point de presse tenu lundi à la salle des conférences du stade des Martyrs de Kinshasa, à la veille du match Tunisie-RD Congo, comptant pour la 4e journée des qualifications africaines au mondial russe, le coach national a reconnu que « le match s'annonce difficile à tous les niveaux à commencer par la valeur de l'adversaire congolais, l'une des meilleures sélections du continent et qui aura l'avantage du terrain et du public ».

« Grâce à la victoire décrochée au match aller, la sélection tunisienne peut aborder le match en toute confiance contrairement à notre adversaire qui sera sous la pression et qui n'a d'autre choix que la victoire devant son public, et c'est un point que nous tenterons d'en profiter comme il faut », a ajouté Maaloul.

Concernant les changements que peut enregistrer la formation rentrante des aigles de Carthage, mardi, Maaloul a précisé que « l'effectif tunisien connaitra certainement plusieurs changements après le retour de suspension de Ferjani Sassi qui a raté le match aller, et l'absence de Taha Yassine Khenissi pour la même raison, et par conséquent, on pourra compter sur Fakhreddine Ben Youssef, Yohan Touzghar ou Youssef Msakni en attaque ».

Il a affirmé que « vu la courte période séparant les deux matches, on s'est concentré sur un travail théorique et la préparation mentale des joueurs tout en visionnant le match aller pour déterminer les points forts de notre adversaire tels que les bonnes individualités et les ballons longs ».

Rappelons que la Libye a battu, hier à Monastir, la Guinée par 1-0. Les deux équipes occupent la troisième place avec trois points chacune.

La rencontre sera transmise par les chaînes suivantes :

Bein Sports HD 5

Bein Sports HD 2 Fr

1 Canal + Sport

RTNC RD Congo