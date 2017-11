Mongi Harbaoui :les déclarations de Khaled Chawket n’engagent que lui

Le porte-parole de Nidaa Tounes Mongi Harbaoui a affirmé que le bilan du gouvernement dressé par le directeur du centre d’études du parti Khaled Chawket publié ce vendredi dans le quotidien Achourouk « n’engage que lui. » Il a précisé que « les positions du parti sont communiqués dans des déclarations signées par son directeur exécutif »

Hrabaoui a considéré que la divergence des vues entre le parti et le chef du gouvernement sur certaines questions ne signifie pas l’existence de différends entre les deux parties. « Nous soutenons le gouvernement d’union nationale et nous soutenons Youssef Chahed tant que ce dernier agit dans un cadre de concertation et tient compte des priorités du Document de Carthage ».

La relation entre Chahed et Nidaa Tounes est une relation de complémentarité, a-t-il souligné. « Youssef Chahed est un membre du parti. Sa nomination à la tête du gouvernement est un honneur pour le parti ».

Le dirigeant de Nidaa Khaled Chawket a dressé le bilan de l’action du gouvernement d’union nationale à la lumière des priorités fixées dans le Document de Carthage (septembre 2016/septembre 2017).Il ressort du document que le gouvernement d’union nationale a moins réussi la guerre contre le terrorisme que le cabinet Habib Essid. « Malgré certaines opérations anticipatrices, le terrorisme persiste avec, en plus, une tendance à la hausse des crimes de droit commun ».

Khaled Chawkat, l’auteur de ce bilan d’évaluation, constate l’absence de signes d’amélioration du rythme de croissance pour la réalisation des objectifs du développement et de l’emploi. Il note, toutefois, que la lutte contre la corruption a été le point positif du gouvernement. Cette campagne a permis de restaurer l’image entamée du gouvernement en raison de son échec dans le traitement des protestations sociales dans les régions intérieures, le sud du pays en particulier.