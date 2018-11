MORRIS GARAGES lance son nouveau crossover : la MG-ZS

MORRIS GARAGES Tunisie soutient la publication du recueil « The Tunisians » édité par la Maison de l’image. Dans ce cadre, un roadtrip a été organisé avec l’équipe de « The Tunisians » avec le dernier né de la marque MORRIS GARAGES : la MG ZS. Une conférence de presse s’est tenue au showroom Morris Garages présentant la MG-ZS, ainsi qu’une exposition de photos du road trip et de l’ouvrage « The Tunisians » qui a fait objet d’un vernissage dans l’espace cité.

Partager l’incroyable aventure du Road Trip by MG

A l’occasion de la mise sur le marché de son nouveau modèle, MORRIS GARAGES Tunisie a co-organisé un road trip avec Wassim Ghozlani – photographe et auteur du livre « The Tunisians », accompagné d’Amine Landolsi - également photographe- et du vidéaste Nadhem Bchini. L’équipe a parcouru les 24 gouvernorats tunisiens à bord du dernier Crossover de la marque MORRIS GARAGES. Durant plus de 10 jours, armés de leurs téléphones portables et autres caméras, nos artistes ont capturé les moments forts de ce road trip, tout en profitant des atouts de la ZS (voir photos). En postant ses « shoots » sur les réseaux sociaux, le souhait de Wassim était de « mettre en avant la Tunisie et les Tunisiens dans toute leur humanité à travers les histoires qui se cachent derrière chaque personne photographiée (artisan, artiste, personnalité publique ou inconnue) et chaque situation vécue ».

Le but est de donner une autre vision de la Tunisie en exposant tout ce qui la façonne et la caractérise, à savoir sa culture, son patrimoine, sa diversité et la beauté de ses paysages. Cette initiative a été l’occasion pour Morris Garages Tunisie d’ajouter sa pierre à l’édifice de la vie culturelle tunisienne.

Un nouveau Crossover sur les routes tunisiennes

C’est sous l’élan de la Shangaï Automotive Industry Corporation (SAIC) que la marque britannique MG renaît et relance sa production. La gamme s'enrichit et ajoute à la MG3, la MGGS et la MGGT, actuellement disponibles au showroom de la marque situé à la Charguia 1 à Tunis, la MG-ZS, dernier venu, qui fait son entrée aujourd’hui sur le marché tunisien.