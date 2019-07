Nabil Karoui laissé en liberté

Le président de « 9alb Tounes » et candidat à la présidentielle, Nabil karoui, a quitté en fin d'après-midi de ce mercredi 24 juillet 2019, le Pôle judiciaire et financier, après avoir été entendu par le juge d'instruction et présenté toutes les pièces justificatives nécessaires.



A sa sortie de l’audition, M. Karoui, a indiqué qu’il est sûr de l’origine de ses biens et de ceux de son frère, Ghazi Karoui, soulignant qu'ils sont bien loin du blanchiment d'argent. « Les accusations non fondées de l’organisation I Watch sont dénuées de tout sens et ne reposent sur aucune preuve concrète », a-t-il martelé.

« Nous avons confiance en nous-mêmes », assure le candidat à la présidentielle, ajoutant que son parti « Au cœur de la Tunisie » poursuit sa voie. « Ce qui s’est passé aujourd’hui est une leçon de détermination et de persévérance pour que nous puissions mener la bataille électorale avec force et fermeté, en se rapprochant des citoyens et de leurs préoccupations », a-t-il lancé.

De son côté, Haykel Mekki, le président du comité de défense du président de ‘’9alb Tounes’’ et candidat à la présidentielle, Nabil Karoui qui s’est présenté, en toute tranquillité, aujourd’hui mercredi 24 juillet 2019, devant le juge d’instruction près le Pole judiciaire et financier pour poursuivre son audition, a réfuté toutes les accusations portées contre lui.

‘’L’audition s’est déroulée de manière très naturelle. Aucun doute dans la loyauté du système judiciaire. Le juge d'instruction est censé prendre la bonne décision après avoir examiné les preuves’’, a indiqué Me Haykel Mekki.