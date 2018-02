Le Front populaire (FP) a estimé que la coalition au pouvoir dirigée par Ennahdha et Nidaa Tounes, constitue « un danger pour la Tunisie et son peuple ».

Dans un communiqué rendu public vendredi, le FP a estimé que « la situation dans le pays ne cesse de se détériorer », rappelant son inclusion par la Commission européenne dans la liste des pays exposés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Selon le Front, cette classification « est le résultat de la prolifération de la corruption, de l’évasion fiscale, de la contrebande et de l’installation d’une mafia locale liée aux réseaux de corruption et de malversation dans le monde dans tous les aspects de la vie politique et économique en Tunisie ».

Le FP fait porter à la coalition au pouvoir qu’il qualifie de « rétrograde », la détérioration de la situation dans le pays.

Le Front a, par ailleurs, condamné le « scandale » causé, selon lui, par la coalition Ennahdha et Nidaa Tounes en rapport avec le projet de loi relatif à l’incrimination de la normalisation avec l’entité sioniste.

« Ce qui signifie une fois de plus qu’ils sont assujettis à des parties étrangères et des lobbies sionistes. L’important pour eux et de se maintenir au pouvoir indépendamment de la situation des Tunisiens, de la stabilité et de la souveraineté du pays ».

« Ceci prouve également l’ampleur que prennent les réseaux d’espionnage et l’influence des groupes de pression étrangers dans tous les aspects de la vie politique et économique », soutient le FP.

Le FP a, sur un autre plan, réaffirmé son soutien aux journalistes dans leur combat pour préserver la liberté de la presse, exprimant sa condamnation à toutes les formes de restriction auxquelles ils sont confrontés.