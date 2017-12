Nidaa Tounes annonce la fin de la coordination avec Ennahdha et l’UPL

L’échec du candidat de Nidaa Tounes les élections législatives partielles dans la circonscription d’Allemagne semble avoir tiré la direction du parti de sa torpeur. Dans un communiqué signé par son directeur exécutif et rendu public dans la soirée de lundi 18 décembre, il a décidé de « revoir de manière courageuse ses rapports avec certains partis politiques », sans les nommer, et ce, au cours de la réunion de ses structures qui se tiendra les 23 et 24 décembre. Mais ce n’est en fait qu’un secret de Polichinelle, puisque le parti visé est l’allié « stratégique » Ennahdha qui, selon des responsables « nidaistes », n’a pas tenu parole. Certains de ses adhérents en Allemagne ont voté pour le cyberdissident Yassine Ayari, parce que proche de leurs thèses.

Tout le long de la journée de ce mardi, les dirigeants de Nidaa Tounes se sont produits sur les plateaux des radios et de télévision pour commenter les résultats et exprimer la position de leur parti. Aussi bien Borhen Bssaies sur la chaine nationale que Mongi Harbaoui sur Attessiaa et Abdelaziz Kotti sur El Hiwar Ettounsi, ils ont tous exprimé leur ressentiment vis-à-vis de leur allié et affirmé que cette alliance a nui à Nidaa et contribué à son échec en Allemagne. Ils ont souligné que lue rpoarti a été victime d'une campagne de dénigrement de la part des autres formations. Bssaies a annoncé la fin de la coordination tripartite avec Ennahdha et l’UPL. La troisième réunion prévue pour jeudi 21 décembre a été annulée.