Nidaa Tounes menace d’exclure ses députés qui adhèrent au « Front parlementaire »

Le mouvement Nida Tounes a assuré n'avoir aucun rapport ni de loin ni de près avec le projet de formation d'un « Front parlementaire » au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page « Facebook », en réaction aux informations faisant état d'une formation d'un front parlementaire, Nida Tounes a affirmé que « ses positions officielles ne paraissent que dans les communiqués signés par son directeur exécutif ».

« Tout élu nidaiste ayant ratifié l'initiative su-mentionnée est considéré comme exclu du parti et de son groupe parlementaire, en application des dispositions du règlement intérieur et par souci de préservation de l'unité du parti et de son groupe », peut-on lire dans le même communiqué.

Le député du bloc Al-Horra du mouvement Machrou3 Tounes, Sahbi Ben Fredj, a déclaré mercredi soir à la TAP que « les concertations se poursuivent depuis près de deux mois, entre les élus des blocs parlementaires du Machrou3 et d'Afek Tounes ainsi que certains élus du Nida et des indépendants en vue de la formation d'un front parlementaire progressiste ».

« Ce front permettra d'unifier les positons et les vues sous la coupole du parlement", a estimé Ben Fraj, indiquant que le projet qui a atteint une phase avancée ambitionne de "rétablir l'équilibre dans le paysage parlementaire ».

« Nous élaborons les documents spécifiques audit front et définissons ses objectifs en partant de la réalité politique », a-t-il soutenu, annonçant que le front, ses composantes et ses objectifs seront annoncés d'ici la semaine prochaine lors d'une conférence de presse au siège du parlement.