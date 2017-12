Nidaa Tounes va revoir ses rapports avec certains partis

A la suite de la proclamation de résultats des élections législatives partielles dans la circonscription d’Allemagne et marte de son siège, le mouvement Nidaa Tounes, a dans un communiqué signé par son directeur exécutif et rendu public dans la soirée de lundi 18 décembre, décidé de « revoir de manière courageuse ses rapports avec certains partis politiques », sans les nommer, et ce, au cours de la réunion de ses structures qui se tiendra les 23 et 24 décembre.

Tout en respectant les résultats des élections qui s’inscrivent dans « le processus démocratique », auquel « il croit », le parti considère que « le faible taux de participation à ces élections représente un nouveau défi pour l'ensemble de la classe politique ». Le communiqué ajoute que « la tentative harcèlement de Nidaa Tounes profite systématiquement à d’autres parties anarchistes et extrémistes ».

En prévision des élections municipales, le mouvement appelle les différentes forces et personnalités nationales et démocratiques à renforcer ses rangs en vue de se présenter aux élections municipales et se lancer dans le processus de réforme structurelle interne du parti ».