Noura Borsali n'est plus

Nous apprenons avec tristesse le décès de la militante Noura Borsali, l’ancienne membre de l’Instance Vérité et Dignité.

Titulaire d’un D.E.A de Sémiologie et professeur de lettres françaises à l'université tunisienne, Noura Borsali a collaboré, depuis 1980, avec divers journaux et magazines tunisiens indépendants tels que « Le Phare », « Réalités » et « Le Maghreb » en tant que chroniqueur et grand reporter en Algérie, au Maroc et en Égypte. Ex-présidente de l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC), elle a été membre indépendant de la Haute Instance pour la protection des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique (2011), du Comité supérieur des droits de l'Homme (2012) et de l'Instance Vérité et Dignité (2014). Noura Borsali est auteur de quatre ouvrages : « Livre d’entretiens avec Ahmed Ben Salah » (2008), « Bourguiba à l’épreuve de la démocratie » (2008 et 2012, traduit en arabe en 2016), « Algérie, la difficile démocratie. Regards d'une journaliste tunisienne sur l'Algérie de l'après octobre 1988 » (2008), « Tunisie : le défi égalitaire. Ecrits féministes » (2012, Prix Zoubeida Bchir, CREDIF, 2013).

Que Dieu ait son âme.