Noureddine Tabboubi clashe Youssef Chahed

Rien ne va plus entre le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi et le chef du gouvernement Youssef Chahed qu’on croyait « alliés ». Les dernières déclarations du premier responsable de la centrale syndicale concernant l’urgence d’un remaniement ministériel, ont fait réagir Chahed qui a écarté toute idée de remanier son équipe dont il est le seul responsable. Sa réponse n’a pas été appréciée par Tabboubi qui lui a répliqué de manière à la fois sèche et ironique. « M.le chef du gouvernement » a-t-il lancé, « nous ne vous disputons pas vos prérogatives, mais comme vous savez connaissez vos droits, vous avez également des devoirs dont être garant de la Tunisie en votre qualité de chef de l’exécutif ». Il a jouté que « la réussite de l’homme politique dépend de ses chiffres positifs mais quand on regarde de près ces chiffres, ils sont tout simplement négatifs ».

Le secrétaire général de l’UGTT a réitéré son opposition à la vente des entreprises publiques. « Nous vous rappelons que cette opération est une ligne rouge. Ni toi ni quelqu’un d’autres ne pourra le faire ».

Il a critiqué à l’ouverture du congrès régional de Tunis, la nomination de hauts responsables sur le principe du népotisme et le non recours aux compétences pour diriger les entreprises publiques.