Noureddine Taboubi condamne les actes de violence et de pillage

Le secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi a dénoncé, mardi 9 janvier 2018, les actes de violence et de pillage qui portent atteinte aux institutions publiques et privées se prononçant pour des mouvements pacifiques et encadrés. Il a fustigé les pratiques utilisées par les manifestants.

A l'ouverture du 11ème congrès ordinaire de l’Union régionale de l’UGTT à Monastir, Taboubi a déclaré : « Nous n’acceptons, sous aucun prétexte, qu’en pleine nuit les manifestants se transforment en pilleurs des biens de l’Etat. On ne peut qualifier ces actes de militantisme social ou de revendications légitimes ».

Sur un autre plan, Noureddine Taboubi a appelé à une augmentation exceptionnelle du montant des allocations accordées aux familles nécessiteuses dans un délai n’excédant pas une semaine.

Il a, aussi, appelé à augmenter le Smig et les salaires des ouvriers de chantiers et de toutes les catégories défavorisées et à examiner les dossiers brulants ainsi que celui de la caisse de compensation afin que la subvention soit orientée vers les catégories nécessiteuses, faisant savoir que les deux tiers des recettes fiscales proviennent des retenues sur les revenus des salariés.

Taboubi a indiqué que la situation des travailleurs opérant dans le cadre des mécanismes 16 et 20 ainsi que celle des travailleurs des chantiers sera régularisée.

Le responsable syndical a réaffirmé que les négociations sociales dans le secteur public et la fonction publique démarreront en avril 2018. Le même mois sera marqué, a-t-il dit, par le parachèvement de la loi générale sur la fonction publique.