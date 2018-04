N.Tabboubi : le message de Youssef Chahed est « provocateur et contre-productif »

A Gafsa, où il a présidé ce samedi matin 21 avril 2018 un meeting syndical, le secrétaire général de l'UGTT Noureddine Tabboubi a qualifié l’appel du chef du gouvernement à la reprise des cours et à la restitution des notes, de « provocation ». « Il a parlé d’un ton menaçant en pointant le doigt, comme s’il donnait des ordres aux enseignants», a-t-il déclaré. Mais « l’UGTT est déterminée à assurer un bon déroulement des examens nationaux et à préserver l’année scolaire sans toutefois présenter des cessions en relation avec les revendications des enseignants », a encore affirmé Tabboubi.

De son côté, le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi a qualifié la déclaration du chef du gouvernement, de « message négatif, décevant et incitant à pérenniser la crise de l’enseignement secondaire ».

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que l’intervention de Youssef Chahed diffusée sur la chaine nationale aura son impact négatif sur les prochaines décisions qui seront prises lors de la réunion de la commission administrative.

La déclaration de Chahed n’a fait qu’empirer la situation et accentuer la crainte des parents et de l’opinion publique, a souligné Yakoubi mettant en relief, les propos prononcés par le chef du gouvernement à maintes reprises concernant la possibilité de décréter une année blanche sans faire part de la disposition du gouvernement de déployer les efforts nécessaires afin d’épargner le pire et protéger les droits des élèves et des parents.

Ces propos évoquent le risque de décréter une année blanche a pour objectif de provoquer une crise sociale et affaiblir la centrale syndicale afin de parvenir à introduire les réformes voulues, a estimé le responsable syndical.