Nuages et orages prévues ce lundi 30 avril

Selon les services de l'institut national de la météorologie, quelques nuages front leur apparition sur la plupart des régions ce lundi 30 avril 2018. Ils seront plus abondants sur les hauteurs ouest avec orages.

Les températures seront comprises la nuit entre 12 et 16 °C sur le nord et les hauteurs et entre 18 et 22°C ailleurs.

Le vent sea de secteur Nord sur le nord et le centre assez fort de 30 à 45 km/h, atteignant 60 près des côtes et dépassant temporairement 80 km/h sous orages et de secteur Est entre 25 et 45 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sables.