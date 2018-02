Nuages et pluies isolées mercredi 21 février

La météo prévoit pour ce mercredi 21 février, des nuages parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et localement le centre et prenant temporairement un caractère orageux la nuit.

Vent de secteur Ouest assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 50 km/h sous orages.

Mer agitée.Températures maximales comprises entre 10 et 15°C sur le nord, les hauteurs ouest et entre 15 et 19°C ailleurs.