Ooredoo El Khir réchauffe aussi les cœurs des résidents de la maison de retraite de Grombalia

Ooredoo El Khir n’a pas lésiné sur les moyens pour apporter confort et réconfort, mais aussi beaucoup de chaleur en cet hiver rigoureux aux personnes âgées de la maison de retraite de Grombalia.

Coup sur coup, cette association humanitaire de Ooredoo a permis d’améliorer les conditions de vie des résidents de ce centre ainsi que du personnel. A ce propos, Mme. Imen Bel Hadj Nasr, présidente de l’association Ooredoo El Khir, a indiqué : « A travers cette action, nous avons procédé à la réparation du chauffage central, fourni un lave-linge, des chariots, téléviseurs et vaisselles, et procuré tapis, protèges-matelas, vêtements... Aussi, et pour des raisons de sécurité, nous avons pris en charge les travaux d’aménagement de l’allée du centre ce qui rend plus facile et rapide l’accès aux ambulances. » Elle a ajouté : « L’ensemble a été financé grâce à des contributions de Ooredoo El Khir, des membres bénévoles de l’association et d’entreprises partenaires, notamment Satem, Boudjebel SA VACPA et Lyouna ».

De son côté, le directeur général de Ooredoo, Youssef El Masri, a répondu présent à cette action. Il a expliqué : « La démarche entreprise envers les résidents de la maison de retraite de Grombalia s’inscrit dans le cadre de notre stratégie tournée vers les œuvres sociales et caritatives. Elle constitue l’un des éléments d’un vaste programme que Ooredoo a préparé et exécuté à travers Ooredoo El Khir, qui s’applique à apporter son aide et son soutien à ceux qui en ont besoin ».

Et de la chaleur humaine

Plus encore, toutes ces améliorations substantielles des conditions de vie des pensionnaires se trouvent agrémentées d’une présence personnelle, de la chaleur humaine qui leur témoigne de l’affection et de la proximité. C’est ainsi qu’une journée d’animation a été organisée ce samedi 12 janvier par les bénévoles de Ooredoo El Khir, avec, au programme, un petit-déjeuner savoureux, de la musique, une série d’animations humoristiques et festives, des concours avec un prix à la clé (Omra).

Autour de Ooredoo El Khir, des partenaires engagés pour faire plus et mieux

« Tout avait commencé en novembre dernier lors d’une visite exploratoire menée par des bénévoles de Ooredoo El Khir », indique Mme Bel Hadj Nasr. « Une fois les besoins identifiés, un programme d’action a été établi et les ressources financières y appropriées mobilisées. Il ne restait plus qu’à passer à l’action, en faisant vite, pour devancer le grand froid et parer aux autres urgences. Dans cet élan solidaire, tous nos partenaires, avec Ooredoo en premier lieu, se sont immédiatement déclarés partants et je ne saurais jamais assez les remercier. »

La maison de retraite de Grombalia, dont la direction et le personnel méritent un plein hommage, aura servi pour Ooredoo El Khir de projet pilote. L’association compte apporter sa contribution à d’autres institutions similaires dans les différentes régions de Tunisie. Cette action vient en complément à de nombreux projets sociaux et éducatifs, comme le réaménagement en cours de deux écoles primaires dans des zones rurales ».