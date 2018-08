Ooredoo Tunisie lance le paiement à distance des frais d’inscriptions scolaires

Le paiement à distance des frais d’inscription pour les collégiens et lycéens est désormais possible avec Ooredoo Tunisie.

En effet, l’opérateur met à la disposition des élèves et de leurs parents les services de paiement à distance Mobicash (carte bancaire) et Mobiflouss (carte e-Dinar) qui offrent la possibilité de procéder à l’inscription d’une manière simple, rapide et sécurisée. Les inscriptions s’effectuent à partir du site web dédié (Inscription.education.tn), ou par SMS en composant *181# (*).

Opérationnels depuis le mercredi 29 août 2018, ces services sont lancés en partenariat avec le Ministère de l’Education, La Poste tunisienne et Monétique Tunisie.

Les abonnés de Ooredoo Tunisie peuvent également bénéficier d’autres services innovants de « Mobiflouss » (*112#) et « Mobicash » (*122#) !