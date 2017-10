Ouverture des candidatures pour la présidence de l’Isie

Les membres du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les présidents de groupes parlementaires, réunis, jeudi, ont décidé l’ouverture des candidatures pour la présidence du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections à partir d’aujourd’hui et jusqu’au au 12 octobre.

Ils ont, également, décidé de tenir la séance plénière consacrée à l’élection du président de l’ISIE à la suite de la séance inaugurale de la prochaine session parlementaire, prévue le 17 octobre courant.

Dans une déclaration de presse, à l’issue de la réunion, le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur, a indiqué qu’il a été convenu d’adresser une correspondance à l’ISIE pour lui notifier l’expiration prochaine de la date (7 octobre) du tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du conseil de l’ISIE.

L’article 32 de la loi organique portant création de l’instance électorale, prévoit expressément que “Le tiers du conseil de l’ISIE est renouvelé tous les deux ans”.

Il a, d’autre part, souligné que la réunion a évoqué les questions relatives à la situation des blocs parlementaires et au renouvellement du bureau de l’ARP et des bureaux des commissions, sur la base de la représentation proportionnelle des groupes et conformément à l’article 47 du règlement intérieur de l’ARP.

D’après le président du groupe du Front populaire, Ahmed Seddik, la présidence de la commission des finances a été attribuée au Front populaire après consensus avec le groupe démocratique (opposition). Selon la Constitution, le président de la commission des finances doit est issu de l’opposition.

Mardi, le bureau de l’ARP a appelé les présidents des groupes parlementaires à se réunir jeudi pour se concerter davantage sur le candidat à la présidence de l’ISIE. Pour être élu, le candidat doit obtenir 109 voix.