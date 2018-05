Ouverture d’une enquête judiciaire sur une vidéo du syndicat de la sécurité républicaine

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse, Mohamed Helmi Missaoui a affirmé que le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur fond d’une plainte déposée par le syndicat général de la garde nationale à l’encontre du syndicat de la sécurité républicaine, rapporte Mosaïque FM.

La plainte a été déposée suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, selon laquelle le syndicat de la sécurité républicaine détiendrait des informations sur l’implication de cadres sécuritaires dans les réseaux d’embrigadement et d’envoi des jeunes en Syrie.

Le juge d’instruction a entendu les parties concernées par cette affaire en attendant qu’un autre groupe de sécuritaires soient entendus.

De son côté, le secrétaire général régional du syndicat de la sécurité républicaine et le membre du bureau exécutif, Menzli Hilali ont confié à Mosaïque FM que le syndicat détient des dossiers et documents qui prouvent que des cadres sécuritaires et des dirigeants d’un parti au pouvoir sont impliqués dans ce réseau d’embrigadement des jeunes.