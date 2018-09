Pas d'augmentation des prix des prix des produits base

Le porte-parole officiel du gouvernement, Iyed Dahmani, a démenti vendredi les informations circulant autour de l’augmentation prochaine des prix des produits de base.

Dahmani a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que le gouvernement n’envisage pas d’augmenter les prix de ces produits, précisant que « ces rumeurs s’inscrivent dans le cadre de la campagne de dénigrement menée contre le gouvernement ».

Le chargé de mission auprès du ministre du commerce a indiqué dans une déclaration accordée auparavant à l’agence TAP que la Commission gouvernementale chargée de la refonte du système de subvention des produits de base, a proposé d’opter pour la levée progressive de la compensation.

e basculement vers la vérité des prix se fera, ainsi, sur trois phases, dont la première concernera le lait et l’huile végétale, la deuxième les pains (gros pain et baguette) et la farine pâtissière et la troisième, le sucre, la semoule, le couscous et les pâtes.

Dahmani a précisé que « les commissions gouvernementales se penchent encore sur la réforme du système de subvention pour l’orienter vers les ayants droits ».

Aucune décision, a-t-il insisté, ne sera prise dans ce domaine sans concertation avec les partenaires sociaux et la question de levée de subvention n'est nullement prévue, faisant savoir qu'il s'agit surtout de réformer le système de lutte contre les lacunes existantes et la corruption en découlant.