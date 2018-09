« Pendez les blancs », ce clip qui crée l’émoi en France

Tout est parti d'un clip publié le 17 septembre sur la page Youtube d'un rappeur parisien relativement inconnu, Nick Conrad. Intitulé « Plb » pour « pendez les blancs ». Il met le rappeur en scène, et montre un homme blanc être torturé par plusieurs personnes noires, dans des scènes qui reprennent pour certaines le film American History X, où un homme noir était lynché par des néonazis américains. La vidéo, postée sur le profil officiel du chanteur, a été retirée par la plateforme depuis, mais republiée ce mercredi par des internautes.

De quoi créer l'émoi sur les réseaux sociaux et susciter l'indignation d'une partie de la classe politique. D'après nos informations, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit, en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ce qui est passible de 5 ans de prison et jusqu'à 45.000 euros d'amende.

La polémique a d'abord été dénoncée par des responsables politiques de droite et d'extrême droite, les médias de la « fachosphère » ayant les premiers relayé l'information.

A son tour, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, s'est aussi saisi du sujet pour « condamne sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses ».

Le gouvernement a également condamné « avec la plus extrême fermeté les paroles haineuses et écœurantes » de Nick Conrad, par la voix de son porte-parole, Benjamin Griveaux. « Ceux qui les diffusent portent une lourde responsabilité et doivent réagir au plus vite », a-t-il ajouté.

Dans la foulée, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, a réagi à son tour, pour annoncer qu'il avait fait un signalement au Procureur de la République de Paris "sur la base de l'art. 40 du code pénal pour incitation à la haine raciale". La Licra s'est aussi indignée et a décidé de porter plainte.

Source : BFM TV