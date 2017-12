Personnalité de l’année 2017, et si c’était lui !

C’était le 10 novembre 2017. Le ciel grondait au sud du pays et il pleuvait des cordes. Le petit oued de Béni Zelten dans la délégation de Matmata Al Jadida du gouvernorat de Gabès déversait ses torrents et ses eaux débordaient son cours pour déferler et submerger le petit pont. De l’autre côté, de petits écoliers se trouvaient sous la menace des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. Leur cri a été entendu par le délégué de la région, Mohsen Ben Aissi. Il ne pouvait rester sourd aux appels de ses enfants dont il a la responsabilité. Sa voiture n’est pas faite pour affronter la colère du ciel, il fit appel au chef de poste de la garde nationale Mehdi Haddad, et l'adjudant Mounir Saadaoui. Rien ne pouvait les empêcher de se rendre dans cette école primaire dont les élèves sont menacés par les inondations. En traversant l’oued de Béni Zelten, leur voiture a été emportée par les torrents qui étaient plus forts que leur volonté. L’adjudant-chef a réussi à se sauver grâce à un citoyen se trouvant sur les lieux, mais le délégué et le chef de poste ont disparu dans les eaux. Le corps de Mehdi Haddad a été repêché alors que celui de Mohsen Ben Aissi est resté sous la mélasse pendant une dizaine de jours.

Depuis, les médias ne faisaient que parler de ce délégué, sans citer son nom et d’évoquer sa disparition comme s’il s’agissait d’un simple fait divers. Pourtant, il a un nom, une famille, des parents et des amis. Mohsen Ben Aissi n’est pas un illustre inconnu. Il est un ancien de l’UGET qui préparait sa thèse de doctorat en histoire après avoir obtenu un DEA dans la même discipline. C’est aussi un commis de l’Etat qui a répondu à l’appel du devoir sans hésitation ni crainte.

Derrière l’homme victime du devoir il y a une famille dont il était le seul soutien et qui est restée dix jours, durant, dans un total désarroi, se contentant de le pleurer sans qu’elle puisse l’honorer en le portant à terre pour faire son deuil.

Le silence des médias audiovisuels, pendant toute cette période, était perçu comme un mauvais signal envoyé à sa famille et à son village, Zannouche dans la région de Gafsa. La découverte de sa dépouille sous la mélasse, si elle a permis à sa famille de l’enterrer, n’a pas pour autant apaiser sa douleur.

Toutefois, la disparition de Mohsen Ben Aissi dans des conditions indépendantes de la volonté de sommes, aura servi à beaucoup de choses. Elle a permis de réhabiliter l’image du corps des délégués souvent entachée par des rumeurs et des accusations infondées. Et par delà celle des commis de l’Etat, dénigrés et soupçonnés de plusieurs maux, dont la malversation et la corruption. Ben Ansi a démontré par son courage que face à l’adversité de la nature, le devoir doit primer. Quitte à perdre sa vie.

Moins de deux mois après sa disparition avec le chef de poste de la garde nationale Mehdi Haddad, Mohsen Ben Aissi n’est présent que dans le cœur de sa famille. Sa mort n’est plus qu’un souvenir lointain que peu de gens, y compris dans les medias se rappellent encore de ce responsable régional qui a perdu la vie en voulant sauver des vies.

Les médias qui font la course à l’audimat en élisant la personnalité de l’année, suggérant souvent des noms, ne pensent qu’à ces politiques qui nous gouvernent et qui ont lamentablement échoué. Le nom Mohsen Ben Aissi ne leur dit plus rien. Alors qu’il mérite être élevé au rang de personnalité de l’année 2017.

B.O