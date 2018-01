Plan d’action global commun: l’Iran a rempli ses engagements

Le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, se félicite du deuxième anniversaire de la réalisation de la Date d’application prévue dans le Plan d’action global commun, le 16 janvier 2018.

Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l’accord historique conclu entre les pays E3/UE+3 et l’Iran et entériné par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2231 (2015).

Le Plan d’action global commun constitue une réalisation majeure de la non-prolifération nucléaire et de la diplomatie et a contribué à la paix et à la sécurité régionales et internationales. Le Secrétaire général reste convaincu que le Plan est le meilleur moyen d’assurer la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et de réaliser des avantages économiques tangibles promis au peuple iranien. Il note que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé à plusieurs reprises que l’Iran remplissait ses engagements relatifs au nucléaire dans le cadre du Plan.

Le Secrétaire général appelle à ce que les préoccupations concernant sa mise en œuvre soient traitées par les mécanismes établis par l’Accord. Il estime que les questions qui ne sont pas directement liées au Plan d’action global commun devraient être traitées sans préjudice de la présentation de l’Accord et de ses réalisations.