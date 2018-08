Pluies attendues ce lundi 20 août

Le temps sera, ce lundi 20 août 2018, favorable à des pluies sur le nord, le centre et localement le sud et prenant temporairement un caractère orageux.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, assez fort prés des côtes et le sud et faible à modéré ailleurs.

Mer peu agitée dans le golf de Gabès et agitée ailleurs

Températures maximales comprises entre 27 et 32°C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 33 et 38°C sur le reste du pays.