Pluies et orages isolés ce mardi 13 février

Selon les prévisions de l'INM, le temps sera ce mardi 13 février 2018 marqué par des nuages parfois abondants avec pluies et orages isolés sur le nord et localement le centre et chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Ouest puis tournant au secteur Nord fort de 30 à 50 km/h et atteignant 70 km/h près des côtes avec phénomènes locaux de sable sur le sud puis mollissant en fin de journée à l'intérieur du pays. Mer forte.

Températures maximales comprises entre 08 et 13°C sur le nord et les hauteurs et entre 14 et 18°C ailleurs.