Pluies intenses et orageuses prévues ce mercredi 26 septembre

Des pluies intenses et orageuses localement importantes, sont prévues par l’INM, à partir de mercredi matin, notamment sur la région du Cap-Bon et du Sahel et s’orienteront progressivement vers le Sud-Est (Sfax, Gabès, et Médenine), a fait savoir, mardi dans une déclaration à l’agence TAP, Ilyes Othmen, ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie.

Il est attendu que ces régions connaissent des inondations et une élévation du débit des eaux dans les oueds, avec des quantités journalières pouvant atteindre localement, 60 mm. Des chutes de grêle seront probablement observées par endroits.

Des vents forts dépassant temporairement 80 km/h en rafales, sont à craindre près des côtes et sous orages.

L’ingénieur a incité les citoyens à suivre les bulletins météorologiques actualisés publiés par l’INM sur son site internet http://www.meteo.tn.