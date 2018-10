Plusieurs budgets revus à la hausse en 2019

Dans son projet de budget de l’Etat pour 2019, le gouvernement s'apprête à renforcer les budgets de certains ministères, comme celui du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, la formation professionnelle et de l’emploi, ou encore de l’ISIE et L’Assemblée des représentants du peuple

Le budget de l’ARP est estimé à 32,4 MD, soit une hausse de 1,4 MD par rapport à 2018 (4,7%)

Présidence de la République

124 MD dinars seront alloués à la présidence soit une hausse de 15 MD par rapport à 2018 (13%)

Présidence du gouvernement

Une enveloppe de 190 MD sera accordée à la présidence du gouvernement, soit une hausse de 23 MD (13% par rapport à 2018).

Ministère de l’intérieur

Ce département recevra une enveloppe de 3,10 milliards de dinars soit une hausse de 213 MD (7,4% par rapport à 2018)

Ministère de la santé

Le ministère de la santé préserva près de 2 milliards de dinars soit une hausse de 185 millions de dinars par rapport à l’année 2018 (7%).

Ministère des affaires locales et de l’environnement

Ce département recevra près 1 milliard de dinars soit une hausse de 113 millions de dinars par rapport à 2018 (12%).

Ministère de la défense

Ce département recevra 2,93 milliards de dinars soit une hausse de 700 millions de dinars (31%)

Ministère des affaires étrangères

Près de 252 Millions de dinars seront accordés à ce département contre 211 MD alloué en 2018 soit une hausse de 41 MD (19,38%).

Ministère de la justice

Ce ministère recevra 655 millions de dinars soit une hausse de 64 MD en 2018 (10%).

Ministère des affaires sociales

Une enveloppe de 1,43 milliards de dinars soit une hausse de 50 millions de dinars par rapport à 2018 (3,7%)

Ministère de développement, de l’investissement et de la coopération internationale

Le budget alloué à ce département est estimé à 783 millions de dinars soit une hausse de 214 millions de dinars par rapport à 2018 (37%)

Ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique

Ce département recevra un budget de près de 121 millions de dinars, soit une hausse de 1 million de dinars (0,8%)

Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi

Le budget alloué à ce ministère atteindra 892 millions de dinars contre 672 millions de dinars soit une huasse 220 millions de dinars (32,73%).

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ce département recevra 1,65 milliards de dinars, contre 1,48 milliards de dinars en 2018, soit une hausse 11,48% .

Ministère de l’éducation

5 ,55 milliards de dinars seront accordés à ce département contre 4,93 milliards de dinars en 2018, soit une hausse 12,57%.

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :

Le budget du ministère de l’Agriculture s’élève à environ 1,418 milliards de dinars contre 1,402 milliards de dinars alloués l’année précédente, soit une hausse de 1,20%.

Ministère de la culture

300 millions de dinars seront accordés à ce département contre 264 millions de dinars en 2018 soit une hausse de 35 millions de dinars (13,41%).

Instance supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE)

84 millions de dinars seront accordés à cette instance contre 25 millions de dinars en 2018 soit une hausse de 236%.

Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance

Le ministère bénéficiera d’une hausse de 25,6 millions de dinars par rapport à 2018 (17%) pour atteindre 168,7 millions de dinars.

Le ministère des Affaires religieuses :

Le département recevra une enveloppe de près de 121,8 MD, soit une augmentation de 16% par rapport à 2018, soit 16,8 MD.

Ministère du commerce

Ce ministère recevra 1,95 milliards de dinars contre 1,66 milliards de dinars en 2018 soit une hausse de 17,46%.

Ministère des finances

814 millions de dinars seront accordés à ce ministère soit une hausse 78 millions de dinars par rapport à 2018 (10,63%).

Le ministère de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises

Le budget alloué à ce ministère devra atteindre environ 2,3 milliards de dinars, en comptant l’enveloppe consacrée au secteur de l’énergie, soit une hausse de 34%.

Source : TAP