Plusieurs morts et blessés dans un attentat terroriste en Iran

Au moins 29 personnes et 53 autres blessées, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été tués, ce samedi matin à Alvas (sud-ouest de l’Iran), dans une attaque revendiquée par l’organisation terroriste Daesh contre un défilé militaire. Cet attentat a eu lieu alors que le pays marque la Journée nationale des forces armées iraniennes qui commémore chaque 22 septembre le déclenchement de la guerre Iran-Irak (1980-1988). Il survient également dans un climat de tensions très fortes entre l’Iran et les Etats-Unis.

« Le nombre des martyrs tués dans l’attaque terroriste s’élève à 29 et ce bilan pourrait empirer dans la mesure où les blessés sont dans un état critique, écrit l’agence officielle Irna. Plus de 53 personnes ont été blessées et admises dans différents hôpitaux. » « Sur les quatre terroristes, trois ont été envoyés en enfer sur les lieux de l’attaque et le quatrième, qui avait été blessé et arrêté, a rejoint l’enfer peu à près du fait de la gravité de ses blessures », a déclaré le porte-parole des forces armées iraniennes.

Réagissant à cette attaque, le président iranien, Hassan Rohani, a promis que « la réponse de la République islamique à la moindre menace sera[it] terrible ». Dans un communiqué publié sur son site, il écrit :

« Ceux qui fournissent un soutien en matière de renseignement et de propagande à ces terroristes devront en répondre ».