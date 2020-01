Pluviométrie: les quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:

Gouvernorat de Tunis

Tunis Carthage 4

Gouvernorat de Ben Arous

Ben Arous 5 - Boumhel 9 - Fouchana 9 - Mornag 7 - Mhamdia 7 - Khelidia 5 - Radès 8 - Mégrine 7 - Hammam Lif 34 - Bir El Bey 20 - Mourouj 7

Gouvernorat de l'Ariana

Ariana 9 - Kaaat Andalous 3 - Raoued 1 - Sidi Thabet 3 - Cherfech 4 - Mnihla 5

Gouvernorat de La Manouba

Manouba 1 - Jedeida 4 - Mornaguia 4 - Tebourba 1 - Battane 2 - Chawat 3

Gouvenorat de Bizerte

Bizerte Ville 1 - Joumine 9 - Ras Jbel 5 - El Alia 3 - Tinja 1 - Menzel Bouguiba 2 - Ghar El Melh 3 - Sejnène 3 - Sounine 9

Gouvernorat de Nabeul

Nabeul 4 - Dar Chaabane 6 - Béni Khiar 6 - Korba 4 - Mida 11 - Menzel Témime 9 - Kélibia 6 - Hammam Ghzaz 6 - Haouaria 5 - Tekelssa 19 - Soliman 12 - Béni Khalled 19 - Menzel Bouzelfa 11 - Grombalia 15 - Bouargoub 7 - Hammamet 12 - Bouchrik 1

Gouvernorat de Monastir

Monastir 6 - Ouardanine 13 - Jamel 12 - Beni Hassen 23 - Zarmeddine 11 - Ksiba 6 - Sayada 10 - Teboulba 12 - Bakalta 14 - Sahline 7 - Ksar Hellal 9 - Bembla 10 - Moknine 10 - Monastir Aéroport 6 - Moatmar 7 - Khniss 13 - ksibet Médiouni 6 - Menzel Ennour 9 - Touza 11 - Sidi Bannour 13

Gouvernorat de Mahdia

Mahdia 11 - Ksour Essef 11 - Sidi Alwan 18 - Souassi 12 - Chebba 19 - El Jem 28 - Chorban 18 - Malloulèche 13 - Ouled Chamakh 11 - Boumerdess 18 - Hibra 9

Gouvernorat de Kairouan

Kairouan 1 - Bouhajla 3 - Nasrallah 1 - Chrarda 3 - El Hajeb 2

Gouvernorat de Sfax

Sfax Ville 6 - Sfax Aéroport 9 - Tahara 10 - Tina 7 - Menzel Chaker 10 - Hancha 10 - Aguereb 9 - Sakiet Eddayer 9 - Eramla 21 - El Aguerba 6 - Mahrès 4 - Kermada 10 - Sakiet Ezzit 9 - El Amra 12 - Bouthadi 12 - Jebeniana 24

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Sidi Bouzid Est 3 - Sidi Bouzid Ouest 3 - Jelma 1 - Chebba 1 - Rgueb 2 - El Faydh 2 - Sayda 1 - Souk Jdid 1

Gouvernorat de Zaghouan

Zaghouan 5 - Bir Mchergua 5 - Aïn Askar 10 - Saouaf 3 - Barrage Bir Mchergua 10 - Jradou 25 - Zriba 10 - Ennadhour 1 - Barrage Oued Ermal 14 - Mogran 5 - Barrage Oued Kbir 2

Gouvernorat de Béjà

Béja Ville 5 - Béja Station 5 - Béja Sud 1 - Nefza 8 - Tibar 1 - Guebolat 5 - Teboursouk 5 - Testour 1 - Mejez El Bab 6 - Barrage Kessab 2 - Barrage Sidi Salem 1 - Amdoun 5

Gouvernorat de Jendouba

Jendouba Ville 1 - Tabarka 1 - Aïn Draham 3 - Fernana 2 - Béni Mtir 4 - Boussalem 2 - Ghardimaou 1 - Oued Mliz 2 - Barrage Bouhertma 2 - Balta Bouawan 2

Gouvernorat du Kef

Kef Ville 1 - Boulifa 1 - Dahmani 4 - Oued Mallègue 1 - Nebr 2 - Touiref 2 - El Ksour 7 - Kalaat Senan 2 - Sers 9

Gouvernorat de Siliana

Siliana Station 6 - Siliana Ville 4 - Bargou 2 - Bouarada 4 - Bourouis 1 - Gaafour 2 - Kesra 8 - Krib 1 - Makthar 2 - El Aroussa 1

Gouvernorat de Sousse

Sousse Mina 4 - Chatt Meriem 15 - Enfidha Aéroport 13 - Akouda 12 - Sidi Bouali 13 - Hergla 10 - Msaken 15 - Kandar 13

Gouvernorat de Kasserine

Kasserine Nord 2 - Kasserine Sud 3 - Hassi El Frid 2 - Jedeliane 3 - Foussana 1

Gouvernorat de Gafsa

Gafsa 1

Gouvernorat de Medenine

Jerba 6 - Médenine Station 12 - Médenine Sud 9 - Médenine Nord 8 - Béni Khaddèche 10 - Koutine 13 - Sidi Makhlouf 1 - Zarzis Ville 18 - Hassi Jerbi 12 - Souihel 27 - Houmet Souk 7 - Sedwikche 20 - Ajim 5 - Mellita 6 - Ben Guerdane 38

Gouvernorat de Tataouine

Tataouine Sud 16 - Tataouine Nord 19 - Bir Lahmar 15 - Remada 7 - Borma 1 - Ghomrassen 3 - Béni Mhir 7 - Dhiba 3 - Sammar 9

Les plus importants phénomènes climatiques enregistrés :

- Chutes de neige éparses à Thala et sur les hauteurs de Aïn Boussâadia.

- Chute de grêle à Monastir.

Vents forts atteignant la vitesse de 76 km/h à Monastir, Jerba et Mahdia, - 72 km/h à Tunis, 68 km/h à Enfidha, Kasserine et Bizerte, 65 km/h à Kélibia et Sfax, 58 km/h à Nabeul et 54 km/h à Matmata et Tataouine.