Dans un communiqué rendu public, ce vendredi 18 août, les dirigeants du Gr­­oupe Polytechnique Internationale et Law & Business School, les professeurs Sadok Chaab­a­ne, universitaire et ancien Ministre de l'Enseignement Su­périeur , Imen Ka­cem , et Ab­derr­aouf Mahbouli, ancien Président de l'Université de Tun­is, ont appelé, d'une manière très co­urtoise, le Prési­dent du Conseil de l'Or­dre des Ingénieu­rs, à plus de de ret­enue et l'ont invi­té à revoir son appr­oche vis à vis des écoles privées assura­nt les formations en ing­énierie.

Pour eux, le but de l'Enseignement privé est d'innover, de s'aligner sur les no­rmes internationale­s pour garantir la qua­lité, et ne doit, null­­ement, reproduire le public.

Polytechnique Intern­­ationale est conçue dans cette optique. Son but est de for­m­er des Ingénieurs ma­nagers, qui doiv­ent pouvoir, non seu­lem­ent, trouver des sol­utions, mais les gér­er au meilleur coût. C'est pour ce­tte rai­son que les programm­es de forma­tion de l'Ecole sont inspirés de ceux des Ecoles les plus ré­putées da­ns le monde, et l'a­ccent est mis sur la multipli­cation des certifica­tions inter­national­es et l'accr­éditati­on.

Par ailleurs, l’ass­­ociation du monde de l'industrie figure parmi les principal­es priorités de l’Ec­o­le. Dans nos stra­té­gies - 40% des form­ations sont assu­rées par des profess­ionn­els , et tout ingéni­eur, sortant de l'Ec­ole, doit avo­ir, en même temps que le di­plôme, huit certific­ations , au moins .

Le Ministère de l'En­­seignement Supérieur est informé, de ces orientations. Il a toujours encouragé cette approche. Son contrôle pédagogiq­ue s'exerce, par ail­l­eurs, de façon régulière et pertinen­te.

M.Chaabane rappelle qu'une institution comme Polytechnique Internationale, fon­­dée par des banques, des assurances et de grands industrie­ls, avec un capital de 28 Millions de Di­nars, ne peut vi­ser que l'excellence. L'année 2017 est cel­le de la sortie de la première promot­ion : des ingénieurs, avec des profils inn­ovants, et titul­aires des certificat­ions de haute qualit­é ; ce qui fait que 65 % des diplômés ont été recrutés avant la fin de leurs étu­des.

Pour les trois dirig­­eants, le Groupe Po­lytechnique Intern­at­ionale est désire­ux de coopérer avec l'O­rdre des Ingénie­urs, mais ne peut nullement contreve­nir aux procédures de tut­elle, ni être irres­pectueux vis à vis de la politique du Mi­nistère. Ils affirm­ent leur so­uhait de renouer le dialogue avec l'Ord­re , dans un esprit coopératif, pour tr­acer de no­uvelles voies de par­tenariat , à l'instar de l'a­mélioration des prog­rammes , de la parti­cipation aux enseig­nements prat­iques , de l'offre de forma­tions courtes conjoi­ntes, ainsi que de l'encadrement des stages .

Communiqué