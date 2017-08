Possibilité de maîtriser les incendies dans la soirée de ce mardi

« Les incendies seraient probablement maitrisés d’ici ce soir », a estimé, mardi, le chef de gouvernement, Youssef Chahed, en visite à la salle des opérations centrale de l’Office national de la protection civile (ONPC) pour superviser l’opération d’extinction des incendies qui ravagent depuis samedi des forêts dans les gouvernorats de Béja, Jendouba et Bizerte.

Accompagné du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Défense nationale et du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Chahed a affirmé que 80% des incendies dans le gouvernorat de Jendouba ont été maîtrisés et la situation dans le gouvernorat de Béja est sous contrôle, tandis que les incendies à Sejnen (gouvernorat de Bizerte) n’ont pas encore été circonscrits.

« l’Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour venir à bout de ces incendies. Toutefois, nous devons rester vigilants, dans la mesure où les incendies peuvent se déclencher à tout moment et le vent peut favoriser la propagation des flammes. a-t-il ajouté.

Dressant un état des lieux de la situation, le Colonel-major, chef de la salle des opérations centrale de la protection civile, Salah Korbi, a déclaré que 14 incendies ont éclaté en même temps dans l’après-midi du samedi dernier.

A Jendouba, les incendies se sont principalement déclenchés dans les délégations de Fernana, Ghar Dimaou, Boussalem et Ain Draham. Sur les 11 incendies à Jendouba, 80% ont été maitrisés.

Déclenché à Hammam Bourguiba sur une superficie qui dépasse 200 hectares, l’incendie le plus grave a totalement été maitrisé, s’est-il félicité.

Cependant, un incendie n’a encore pas été maitrisé à Jendouba dans la localité d’Ouled Helal à Ain Draham.

D’après le Colonel-Major, l’Office national de la protection civile a mobilisé 15 camions de pompier, 2 bulles, 180 agents forestiers et 146 pompiers pour maitriser les incendies.

Selon lui, « 23 maisons ont été touchées par ces incendies, partiellement ou en totalité. Les habitants ont été évacués et hébergés chez des membres de leurs familles ou des maisons de jeunes et des établissements publics », a-t-il ajouté.

« Nous restons toutefois vigilants quant à la possibilité du déclenchement d’autres incendies surtout durant cette vague de chaleur qui se poursuivra pendant toute la semaine », a-t-il indiqué.